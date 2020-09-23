Городская власть приобрела 40 тысяч защитных щитков от коронавируса для педагогов, - Кличко

На сегодня 5 школ закрыты на карантин.

Городская власть приобрела 40 тысяч защитных щитков от коронавируса для педагогов, - Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Городская власть делает все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс в столице. Так, вместе с киевским профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 тысяч защитных щитков для педагогов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Вместе с киевским профсоюзом работников образования город приобрел почти 40 тысяч защитных щитков для педагогов. Эти средства защиты уже доставляют в учреждения образования. Еще 13 тысяч щитков на средства города приобрели районные администрации столицы, - сообщил мэр. - Мы делаем все, чтобы максимально обезопасить учебный процесс. Чтобы защитить от распространения вируса и детей, и педагогов», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что город контролирует ситуацию в учебных заведениях и реагирует на нее оперативно. В школах, где обнаруживают больных детей или педагогов, классы или учебные заведения отправляют на дистанционное обучение.

На сегодня 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в: Шевченковском, Дарницком, Голосеевском, Печерском и Святошинском районах столицы.

«В 121 школе перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 326 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 292. А также - 152 педагога, - сообщил мэр. - В детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 15 групп. Один садик - в Святошинском районе - закрыт на карантин. Хочу отметить, что на этой неделе, после плановых ремонтов, возобновили свою работу еще 4 дошкольных учреждения. Наполненность детей в детсадах столицы сегодня - чуть более 54 процентов», - отметил Виталий Кличко.

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