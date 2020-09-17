Порошенко вызывают в Печерский райсуд по делу о национализации ПриватБанка

Заседание состоится 21 сентября.

Печерский райсуд вызывает пятого президента Петра Порошенко на заседание по делу о национализации ПриватБанка.

Сообщение о вызове опубликовано на сайте Печерского райсуда.

"Печерский районный суд сообщает о поступлении в адрес суда из Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Главного территориального управления юстиции в г. Киеве поручения английского суда о вручении Порошенко Петру судебных документов", - говорится в сообщении.

Заседание назначено на 9:00 21 сентября. Судебная повестка о вызове подписана судьей А. Соколовым.

Фото: pc.ki.court.gov.ua

Как пишет "РБК-Украина", иск был подан Игорем Суркисом. В конце августа Высокий суд Лондона направил Порошенко документы по иску Суркиса и шести британских компаний.

Напомним, что также семья Суркисов обжаловала в суде процедуру bail-in, согласно которой ПриватБанк национализировали в 2016 году. На этапе работы временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в ПриватБанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, касающиеся счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

2 сентября 2020 года Печерский райсуд принял решение, которым установил порядок принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов к ПриватБанку. В нем говорится об обслуживании депозитов, сконвертированных в капитал банка при национализации, направленное на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($ 350 млн).

Министерство юстиции Украины разработало законопроект, который позволяет не осуществлять принудительное исполнение этого постановления. Документом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" статьей 62 прим. 1 - "Особенности исполнения судебного решения об обеспечении иска" с таким текстом: "Запрещается при выполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращения взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста".

9 сентября Верховный Суд остановил выполнение постановления суда об обеспечении иска иностранных компаний к ПриватБанку.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"
Украинцам без прививок запретят работать и учитьсяУкраинцам без прививок запретят работать и учиться
На Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МПНа Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МП
Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничникамиУкраина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками
Блок рекламы


Похожие новости
"Европейская солидарность" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев""Европейская солидарность" требует создать ВСК по делу "вагнеровцев"
Украина ведет собственное расследование по делу о "пленках Деркача", - ВенедиктоваУкраина ведет собственное расследование по делу о "пленках Деркача", - Венедиктова
Против Порошенко открыли еще 15 производств, - адвокатПротив Порошенко открыли еще 15 производств, - адвокат
Порошенко встретился с послом Латвии в УкраинеПорошенко встретился с послом Латвии в Украине
В Саудовской Аравии вынесли окончательный приговор по делу журналиста ХашоггиВ Саудовской Аравии вынесли окончательный приговор по делу журналиста Хашогги
Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"Марина Порошенко передала средства защиты от коронавируса университету "Украина"
Порошенко: "Санкции от РоSSии - как награда за оборону Украины"Порошенко: "Санкции от РоSSии - как награда за оборону Украины"
РоSSия ввела санкции против Порошенко и ряда других украинских политиковРоSSия ввела санкции против Порошенко и ряда других украинских политиков
Министр юстиции опубликовал решение суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанкеМинистр юстиции опубликовал решение суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке
Порошенко: "Отравление Навального - доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий"Порошенко: "Отравление Навального - доказательство того, что для Путина нет никаких "красных" линий"
Последние новости
Подгружаем последние новости