Порошенко вызывают в Печерский райсуд по делу о национализации ПриватБанка

Печерский райсуд вызывает пятого президента Петра Порошенко на заседание по делу о национализации ПриватБанка.

Сообщение о вызове опубликовано на сайте Печерского райсуда.

"Печерский районный суд сообщает о поступлении в адрес суда из Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Главного территориального управления юстиции в г. Киеве поручения английского суда о вручении Порошенко Петру судебных документов", - говорится в сообщении.

Заседание назначено на 9:00 21 сентября. Судебная повестка о вызове подписана судьей А. Соколовым.

Фото: pc.ki.court.gov.ua

Как пишет "РБК-Украина", иск был подан Игорем Суркисом. В конце августа Высокий суд Лондона направил Порошенко документы по иску Суркиса и шести британских компаний.

Напомним, что также семья Суркисов обжаловала в суде процедуру bail-in, согласно которой ПриватБанк национализировали в 2016 году. На этапе работы временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в ПриватБанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, касающиеся счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

2 сентября 2020 года Печерский райсуд принял решение, которым установил порядок принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов к ПриватБанку. В нем говорится об обслуживании депозитов, сконвертированных в капитал банка при национализации, направленное на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($ 350 млн).

Министерство юстиции Украины разработало законопроект, который позволяет не осуществлять принудительное исполнение этого постановления. Документом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" статьей 62 прим. 1 - "Особенности исполнения судебного решения об обеспечении иска" с таким текстом: "Запрещается при выполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращения взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста".

9 сентября Верховный Суд остановил выполнение постановления суда об обеспечении иска иностранных компаний к ПриватБанку.