Светлану Алексиевич не арестуют и не выдворят из Беларуси, - Тихановская
По мнению Светланы Тихановской, давление на Светлану Алексиевич осудят даже те, кто поддерживает диктатуру.
Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич вряд ли арестуют или выдворят из страны.
Такое мнение в эксклюзивном интервью LB.ua выразила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская.
"Это будет очень большой скандал, если ее выгонят из страны. Во-первых, она уже в возрасте. Во-вторых, она лауреат Нобелевской премии. Она слишком известна, чтобы выдворить ее из страны, а тем более посадить в тюрьму", - заявила Тихановская.
Она добавила, что любое давление на Светлану Алексиевич осудят даже те, кто поддерживает диктатуру.
Напомним, что в эксклюзивном интервью LB.ua Тихановська заявила, что готова предоставить гарантии личной безопасности президенту Белоруси Александру Лукашенко в случае мирной передачи власти.
Она также отметила, что выданные Россией кредитные средства белорусские власти тратят на разгоны акций протеста, аресты и экипировку для ОМОНа.
Вместе с тем Светлана Тихановская не верит в реализацию сценария военной агрессии РоSSии против Беларуси.