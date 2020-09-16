Светлану Алексиевич не арестуют и не выдворят из Беларуси, - Тихановская

По мнению Светланы Тихановской, давление на Светлану Алексиевич осудят даже те, кто поддерживает диктатуру.

Светлану Алексиевич не арестуют и не выдворят из Беларуси, - Тихановская
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлану Алексиевич вряд ли арестуют или выдворят из страны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью LB.ua выразила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская.

"Это будет очень большой скандал, если ее выгонят из страны. Во-первых, она уже в возрасте. Во-вторых, она лауреат Нобелевской премии. Она слишком известна, чтобы выдворить ее из страны, а тем более посадить в тюрьму", - заявила Тихановская.

Она добавила, что любое давление на Светлану Алексиевич осудят даже те, кто поддерживает диктатуру.

Напомним, что в эксклюзивном интервью LB.ua Тихановська заявила, что готова предоставить гарантии личной безопасности президенту Белоруси Александру Лукашенко в случае мирной передачи власти.

Она также отметила, что выданные Россией кредитные средства белорусские власти тратят на разгоны акций протеста, аресты и экипировку для ОМОНа.

Вместе с тем Светлана Тихановская не верит в реализацию сценария военной агрессии РоSSии против Беларуси.

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