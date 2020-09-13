Украина призвала мир не признавать местные псевдовыборы в оккупированном Крыму
Причастные к подготовке и проведению голосования будут нести ответственность в соответствии с украинским законодательством.
Украина осуждает незаконную организацию и проведение Россией так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму 13 сентября и призывает мир не признавать их. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
В ведомстве отметили, что псевдовыборы в оккупированном Крыму не будут считаться легитимными, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.
"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений РоSSийской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в МИД.
Кроме того, Украина призывает мировое сообщество осудить незаконные действия РоSSии и заявить о непризнании результатов "выборов" в оккупированном Крыму.
Также МИД просит усилить давление на РоSSию, в том числе путем расширения санкций.
Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму нести ответственность в соответствии с законодательством Украины, подчеркнули в МИД.
Отметим, сегодня в РоSSии проходит единый день голосования на выборах разных уровней. "Выборы" происходят также на оккупированных территориях Крыма и Севастополя.
Ранее в МИД анонсировали внесение в ООН обновленных резолюций по Крыму. Они будут касаться наступления на права человека и усиления милитаризации в оккупированном Крыму.