Зеленский пообещал после местных выборов назвать владельцев затонувшего танкера Delfi

"Я считаю, что они преступники, поскольку они сказали неправду и мне лично".

Президент Владимир Зеленский пообещал назвать владельцев затонувшего у пляжа в Одессе в ноябре 2019 года танкера Delfi, и к какой политической партии они принадлежат, после проведения местных выборов.

Об этом глава государства сказал на брифинге в Одессе, передает Интерфакс-Украина.

"Десять месяцев владельцы не давали государству никакой возможности, чтобы мы занимались этими работами. Местная власть ничего не могла сделать. Никто предметно, фундаментально ничего с владельцами сделать не смог. Мы с ними поговорили, я считаю, что они преступники, поскольку они сказали неправду и мне лично. Они нас попросили дать месяц и сказали, что найдут компанию, которая заберет с пляжа этот танкер Delfi", - заявил президент.

По его словам, государство интересовало, что это за танкер "без, так сказать, опознавательных знаков и без флагов". "Все боялись, и нам говорили, что там какие-то западные бенефициары. Мы нашли бенефициаров. Не будем говорить название политической партии, ведь скажут, что я это сказал перед местными выборами. Мы подождем окончания местных выборов, а потом расскажем вам, кто бенефициары этого "западного", "современного" танкера", - отметил Зеленский.

Президент заявил, что владельцы танкера не давали ничего с ним делать, потому что хотели на этом заработать деньги. "Просто распилить это на металл, как эти люди всю жизнь "распиливали" нашу страну", - отметил он.

Зеленский напомнил, что 21 июля Администрация морских портов Украины совместно с Министерством инфраструктуры впервые была вовлечена в процесс подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. Он обратил внимание, что весь процесс занял 50 дней, а непосредственно работ - 30 дней.

"Я понимаю, что это долго, но если взять в целом тот срок, за который действительно государство смогло отбуксировать танкер Delfi, я считаю, это было быстро. Но, к сожалению, просим прощения, не смогли изначально вмешаться и "сломать" эту частную компанию", - отметил президент.

Напомним, в ноябре 2019 года танкер Delfi сорвался с якоря и сел на мель возле пляжа "Дельфин", перевернувшись на бок. Специальная комиссия назвала причинами аварии иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

В июне 2020 года рядом с судном обнаружили следы нефтепродуктов. В воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения воды нефтепродуктами.

В начале июля президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Он сказал, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года, но судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

Президент предупредил: если до 20 июля танкер не поднимут, делом займутся правоохранители.

25 июля новая попытка поднять танкер Delfi провалилась. Один из металлических тросов, которыми судно пытались подвинуть с места, оторвался почти сразу после начала операции. Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что дальнейшие работы будет выполнять Администрация морских портов Украины.

26 августа танкер Delfi удалось поставить на киль. Работы проводит компания "Краншип" без привлечения государственных средств.

3 сентября суд арестовал затонувший танкер Delfi. Должником признана зарегистрированная в Великобритании компания Mister Drake PC, а его представителем - жителя Николаевщины Юрия Голикова.

4 сентября из танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов. Исследования показали превышение в воде предельно допустимых концентраций в 5,8 раза.

6 сентября в Одессе стартовал финальный этап поднятия танкера "Delfi". Криклий заявил, что все испытания завершены, экологическое состояние - в норме.

9 сентября танкер Delfi наконец подняли.