Украина стала участницей инициативы стран G7 для установления гендерного равенства

"Партнерство Биарриц" основали в декабре 2019 года под председательством президента Франции.

Украина получила официальный статус участницы "Партнерства Биарриц", которое борется за установление гендерного равенства в мире. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе президента.

Во встрече по случаю присоединения приняли участие первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, послы стран Группы семи (G7) и Швеции.

В рамках партнерства Украина взяла на себя обязательства в пяти сферах. Это развитие безбарьерного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения; обучение детей принципам равенства женщин и мужчин; предотвращение насилия; уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин; создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях.

Напомним, присоединение Украины к "Партнерству Биарриц" в декабре 2019 года инициировала Елена Зеленская. "Партнерство" основали лидеры стран G7 в августе 2019 года во Франции под председательством Эммануэля Макрона.

Цель инициативы - усилить ответственность и консолидировать усилия международного сообщества по достижению гендерного равенства.