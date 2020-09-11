Джеппар рассказала о стратегии МИД по деоккупации Крыма

Сейчас стратегия - это внутренний документ МИД, который не является публичным и не охватывает все направления государственной политики.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в эксклюзивном интервью LB.ua рассказала, какие меры предусматривает стратегия деоккупации Крыма, разработанная Министерством иностранных дел Украины.

По словам Джеппар, пока стратегия - это внутренний документ МИД , который не является публичным и не охватывает все направления государственной политики. Среди прочего, документ определяет принципы работы платформы по деоккупации Крыма.

"Она (платформа - ред.) задаст многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях. Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведение в символический для Украины день - 26 февраля - день сопротивления Крыма роSSийской оккупации", - сказала Джеппар.

Второй уровень, по ее словам, будет проводиться на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

"Почему обороны, потому что мы будем делать акцент на том, говоря об оккупации Крыма, речь идет не только о систематическом нарушении прав человека, о котором мы не будем забывать, но и о милитаризации полуострова и угроза безопасности не только Украины, но и всего региона . Мы видим аппетиты РоSSийской федерации - это и Ближний Восток, и Северная Африка. Для них Крым - это плацдарм для военных", - пояснила первый замглавы МИД .

"Следующий уровень - межпарламентские связи, работа с главами парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ , НАТО, работа с депутатами", - добавила она.

МИД также планирует в ноябре провести конференцию по безопасности. Впрочем, Джеппар не исключает ее переноса из-за COVID-19.

Напомним, в июне в Офисе президента заявили о совместной с Минреинтеграции, СНБО и МИД работе над стратегией деоккупации и реинтеграции Крыма.