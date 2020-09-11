У главнокомандующего ВСУ Хомчака диагностировали COVID-19

Он находится на самоизоляции.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции в связи с положительным результатом ПЦР-теста.

Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник, передает "Укринформ".

"Мы подтверждаем, что в течение двух дней главнокомандующий Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции. На сегодняшний день состояние его здоровья удовлетворительное", - рассказал Сеник.

Он уточнил, что заболевание было выявлено после сдачи ПЦР-теста, который показал положительный результат. "Он сразу пошел на самоизоляцию с соблюдением всех рекомендаций Минздрава и военных медиков", - отметил начальник управления.

По состоянию на 10 сентября в ВСУ болеют коронавирусом 643 человека. За прошедшие сутки было выявлено 44 новых случая.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 582 новых случая заболевания коронавирусом.