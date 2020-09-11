США ввели санкции против нардепа Деркача, который собирал "компромат" на Байдена

За вмешательство в избирательный процесс Штаты ввели персональные санкции против трех граждан РоSSии и одного гражданина Украины.

США ввели санкции против нардепа Деркача, который собирал "компромат" на Байдена
Фото: wikipedia.org

Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что Штаты за вмешательство в избирательный процесс ввели персональные санкции против трех граждан РоSSии и одного гражданина Украины.

Украинцем оказался народный депутат Андрей Деркач, который заявлял о якобы вмешательстве бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в дела Украины и собирал на него компромат.

Напомним, в мае Деркач обнародовал записи разговоров якобы пятого президента Украины Порошенко, которые, по его словам, "свидетельствуют о внешнем управлении Украиной".

Порошенко назвал "пленки Деркача" спецоперацией против стратегических отношений с Америкой. А глава контрразведки США заявил, что РоSSия использует нардепа Деркача для очернения Байдена.

В штабе Байдена отреагировали на "пленки Деркача" и подчеркнули, что записи на них являются "полностью отредактированными". В штабе отмечают активное участие в распространении аудиозаписей роSSийского пропагандистского медиа Russia Today. Кроме того, издание The Washington Post напомнило о связи Деркача с роSSийской разведкой. Нардеп учился в школе КГБ в Москве. Его отец работал в советских спецслужбах.

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