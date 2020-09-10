Требуем не допустить "совместных инспекций" с представителями агрессора, - Львовский облсовет

Львовский областной совет на заседании 10 сентября принял заявление о "совместном инспектировании" украинских позиций с представителями оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Львовского облсовета Александр Ганущин.

"Возможные «совместные инспекции» с представителями агрессора на линии разграничения имеют признаки государственной измены - такое заявление по моей инициативе принял сегодня президиум Львовского областного совета. Требуем от Верховного Главнокомандующего Украины, Президента Украины Владимира Зеленского принятия неотложных мер по недопущению «совместных инспекций» с представителями агрессора на линии разграничения", - написал он.

Фото: Александр Ганущин

Фото: Олександр Ганущин

Ганущин также добавил, что в заявлении настаивают на немедленной замене участников Трехсторонней контактной группы, "которые своими действиями наносят вред государственным интересам Украины и подрывают ее обороноспособность".

Напомним, что в 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня заключается, в частности, в запрете на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов; в запрете на ведение огня, в том числе снайперского.

Украинские военные придерживались режима тишины, в то время как оккупанты совершали провокационные обстрелы.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал 7 сентября открыть огонь по украинским укреплениям в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте. Такое решение Пушилин аргументировал тем, что Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные.

После этого роSSийско-оккупационные войска трижды нарушали перемирие. Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.