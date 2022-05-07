Целью РФ был и остается Киев, но у агрессора ничего не получится – Кличко

В столице по-прежнему остается угроза ракетных ударов.

Целью РФ был и остается Киев, но у агрессора ничего не получится – Кличко
© Анастасия Дэйна, ZN.UA

Целью агрессора был и остается Киев, но РоSSия не сможет его взять. Такое мнение мэр столицы Виталий Кличко высказал в интервью "НВ".

«Цель была и остается: захватить сердце Украины – столицу. Мы не должны об этом забывать. Вопрос в другом: смогут ли они или нет? Даю четкий ответ: никогда», - сказал мэр.

Он подчеркнул, что из-за неудачной попытки «проглотить» Украину полностью рашисты изменили тактику и пытаются теперь сделать это постепенно, начиная с востока страны.

«Но и это им не удается, и убежден, что не удастся, потому что такой мотивации, как у наших ребят, ни у кого не может быть. Мы защищаем наших детей и наше будущее», – сказал Кличко.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
В центре Киева поставили памятник путину с толстым намеком, фото: "Да будет так"В центре Киева поставили памятник путину с толстым намеком, фото: "Да будет так"
Внесудебные казни под Киевом: Amnesty подтвердила по меньшей мере 60 военных преступленийВнесудебные казни под Киевом: Amnesty подтвердила по меньшей мере 60 военных преступлений
Владимир Зеленский пригласил Олафа Шольца посетить Киев 9 маяВладимир Зеленский пригласил Олафа Шольца посетить Киев 9 мая
В Беларуси остается до 8 роSSийских пусковых установок "Искандеров" и до 6 самолетов — ГенштабВ Беларуси остается до 8 роSSийских пусковых установок "Искандеров" и до 6 самолетов — Генштаб
В селе Мощун в Киевской области уничтожено 2 тыс домов из 2,8 тысВ селе Мощун в Киевской области уничтожено 2 тыс домов из 2,8 тыс
В Киеве пока не планируют вводить комендантский час на 8-9 мая, - КличкоВ Киеве пока не планируют вводить комендантский час на 8-9 мая, - Кличко
Генерал Павлюк высказался о повторном наступлении россиян на Киев: "Просчитываем и готовимся"Генерал Павлюк высказался о повторном наступлении россиян на Киев: "Просчитываем и готовимся"
Обними, если Путин - ***ло: в центре Киева заметили девушку с необычным плакатом, фотоОбними, если Путин - ***ло: в центре Киева заметили девушку с необычным плакатом, фото
Во всех населенных пунктах Киевщины восстановлено централизованное водоснабжение - ОВАВо всех населенных пунктах Киевщины восстановлено централизованное водоснабжение - ОВА
На Киевщине приостановили деятельность УПЦ МП: что оказалось под запретомНа Киевщине приостановили деятельность УПЦ МП: что оказалось под запретом
Последние новости
Подгружаем последние новости