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2022-05-07
Целью РФ был и остается Киев, но у агрессора ничего не получится – Кличко
В столице по-прежнему остается угроза ракетных ударов.
© Анастасия Дэйна, ZN.UA
Целью агрессора был и остается Киев, но РоSSия не сможет его взять. Такое мнение мэр столицы Виталий Кличко высказал в интервью "
«Цель была и остается: захватить сердце Украины – столицу. Мы не должны об этом забывать. Вопрос в другом: смогут ли они или нет? Даю четкий ответ: никогда», - сказал мэр.
Он подчеркнул, что из-за неудачной попытки «проглотить» Украину полностью рашисты изменили тактику и пытаются теперь сделать это постепенно, начиная с востока страны.
«Но и это им не удается, и убежден, что не удастся, потому что такой мотивации, как у наших ребят, ни у кого не может быть. Мы защищаем наших детей и наше будущее», – сказал Кличко.
Анастасия Дэйна, ZN.ua