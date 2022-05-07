Целью РФ был и остается Киев, но у агрессора ничего не получится – Кличко

Целью агрессора был и остается Киев , но РоSSия не сможет его взять. Такое мнение мэр столицы Виталий Кличко высказал в интервью " НВ ".

«Цель была и остается: захватить сердце Украины – столицу. Мы не должны об этом забывать. Вопрос в другом: смогут ли они или нет? Даю четкий ответ: никогда», - сказал мэр.

Он подчеркнул, что из-за неудачной попытки «проглотить» Украину полностью рашисты изменили тактику и пытаются теперь сделать это постепенно, начиная с востока страны.

«Но и это им не удается, и убежден, что не удастся, потому что такой мотивации, как у наших ребят, ни у кого не может быть. Мы защищаем наших детей и наше будущее», – сказал Кличко.