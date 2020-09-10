Зеленский 15-16 сентября совершит первый зарубежный визит за время пандемии
Глава государства посетит Австрию.
15-16 сентября президент Украины Владимир Зеленский совершит первый зарубежный официальный визит за время пандемии в Республику Австрия.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастьяном Курцем и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой", - говорится в сообщении.
В ОП также отметили, что Зеленский примет участие в работе Экономического форума, а также вместе с первой леди Еленой Зеленской посетит церемонию презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.
Напомним, в июле Посол Украины в США Владимир Ельченко сообщал, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может произойти и до президентских выборов в стране.