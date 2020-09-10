Кабмин отменил разрешение на въезд иностранцам в Украину с целью транзита

Установлено также, что с целью обучения могут въехать только студенты вузов.

Кабмин отменил разрешение на въезд иностранцам в Украину с целью транзита
Фото: dpsu.gov.ua

Кабинет Министров 9 сентября внес изменения в перечень исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд в Украину.

Об этом сообщили на странице МВД в Facebook.

"Лица, которые являются одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины, подпадают под исключение о запрете въезда", - говорится в сообщении.

Ребенком считается лицо до достижения совершеннолетия.

Зато отменяется норма, предусматривающая возможность въезда в Украину иностранцев, которые пересекают территорию нашего государства транзитом.

Кроме того, приехать с целью обучения можно только тем, кто получает образование в высших учебных заведениях.

Напомним, что 27 августа Кабинет Министров досрочно запретил въезд иностранцев на территорию Украины. Изначально планировалось, что это произойдет с 29 августа, однако запрет вступил в силу уже с полуночи 28 августа. Попасть в Украину могут только отдельные категории иностранцев, преференции действуют для граждан Беларуси. Запрет был введен на месяц - до 28 сентября.

25 августа стало известно, что Кабинет Министров разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранцев, но речь шла только о странах красной зоны. В то же время президент Владимир Зеленский просил, чтобы для граждан соседней Беларуси предусмотрели смягченные условия въезда.

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