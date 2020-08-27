ПророSSийские боевики устроили провокацию вблизи Марьинки

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

За прошедшие сутки, 26 августа, на большинстве участков ответственности украинских подразделений в зоне проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"За прошедшие сутки задокументировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало около Марьинки", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что враждебные провокации не представляли угрозы для украинских военных, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, по официальным сообщениям пресс-центра штаба ООС, боевых потерь в рядах украинских военных не было от начала режима прекращения огня - с 27 июля.