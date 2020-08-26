Партия Кличко "УДАР" идет на местные выборы отдельно

Партия мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" в среду, 26 августа, проводит съезд в Киеве . Кличко заявил, что его партия идет на местные выборы отдельно, но готова сотрудничать с проевропейскими политсилами в новоизбранном Киевсовете и других местных советах на всех уровнях.

На мероприятии присутствуют однопартийцы Кличко и представители СМИ . Трансляцию вели на официальной странице Кличко в Facebook.

"Главное решение, ради которого мы собрались сегодня, -" УДАР "идет на местные выборы! Идет, чтобы делать Украину богатым, демократическим и успешным государством. Страной, где царят закон и справедливость, где граждане чувствуют себя защищенными, страной, в которой мы все мечтаем жить, - сказал Кличко. - "УДАР" пойдет на местные выборы отдельно. И будет нести ответственность исключительно перед людьми. На это сегодня есть запрос наших сторонников. И еще больший запрос в обществе на открытость политики, а не закулисные договоренности. Как мэр столицы я всегда отстаивал интересы киевлян. Как лидер политической силы - европейское будущее Украины, демократические ценности и свободы ее граждан. и я остаюсь на этих позициях", - заявил Кличко.

Кличко презентовал новых членов команды, которые будут участвовать в местных выборах. Это, в частности, сурдопереводчик Кличко Леся Петровская, адвокат Алексей Шевчук, глава департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук и футболист Александр Шовковский.

"Команда "УДАРа" имеет опыт и знания. Имеет успехи и реализованные проекты. Сегодня "УДАР" объединяет успешных менеджеров, экспертов, волонтеров, общественных деятелей. И мы идем в местную власть, чтобы отстаивать интересы местного самоуправления. Внедрять эффективные решения как для защиты людей от коронавируса, так и для развития экономики. Чтобы украинцы не теряли рабочие места и доходы. Мы идем, чтобы бороться с коррупцией и делать власть открытой и прозрачной. У нас есть такой план для Киева , который мы уже реализуем. И планы для городов и поселков Украины. Также, подчеркну, "УДАР" будет отстаивать муниципальные социальные программы в каждом регионе Украины", - отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева во время своего выступления вспоминал историю создания партии.

"На самом деле в последние 10 лет было непросто. Было сложно, когда в 12-м году мы пришли в парламент как молодая команда, которая противостояла режиму Януковича. Мы делали все, чтобы реализовать наши ожидания, ожидания украинцев жить по европейским стандартам... Нашим активистам жгли машины, угрожали, но большую часть планов мы реализовали. Нам нужно еще многое сделать вместе. Мы за это время не сломались. "УДАР" тогда провел в парламент 32 депутатов, мы были третьей фракцией по количеству", - заявил Кличко.

Кличко также вспомнил начало работы его партии в киевской мэрии, в "разбитом помещении, разграбленном городе, убитой инфраструктуре".

"В 2014 году команда "УДАРа" взяла на себя ответственность за преображение столицы. Не секрет, что из столицы начинаются изменения. Начинаются изменения из сердца страны. Мы защищаем киевлян, развиваем город... Почти 1000 км отремонтированных дорог и проездов, ремонт мостов и путепроводов, обновленные парки и скверы, финансовая поддержка медиков и педагогов, отремонтированные больницы, завершение инфраструктурных долгостроев и строительство новых станций метро", - перечислил мэр.