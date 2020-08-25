Задержанному в центре Киеве боевику “ДНР” сообщили о подозрении (фото)
Прокуратурой Киева сообщено о подозрении 32-летнему мужчине по факту участия в терористичний организации и содействию деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). В воскресенье, 23 августа, он был задержан на станции метро “Майдан Независимости”.
О сообщении о подозрении боевику “ДНР”
Так, 23 августа полицейские метрополитена на станции метро “Майдан Независимости” задержали мужчину, у которого во время поверхностного осмотра обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой “Донецкой народной республики”, а именно “военный билет ДНР” и удостоверение “народного ополченца Донбасса”.
Согласно материалам следствия, задержанный в 2014 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования как стрелок “Донецкого народного ополчения” так называемых Вооруженных сил ДНР “Народное ополчение Донбасса”. В дальнейшем в составе террористической организации “ДНР” принимал участие в боевых действиях в городе Славянск Донецкой области. За выполненные действия получал ежемесячное денежное содержание от самопровозглашенной власти “ДНР”.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляет СУ ГУ СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киева.
В свою очередь, столичная полиция
Как сообщала
Напомним, в ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений отдыха произошла стрельба. В результате внезапно возникшего конфликта огнестрельное ранение получил участковый офицер полиции. Стрелком оказался командир разведки незаконного вооруженного формирования “Оплот”.
Фото: Столичная полиция