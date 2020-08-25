Задержанному в центре Киеве боевику “ДНР” сообщили о подозрении (фото)

Прокуратурой Киева сообщено о подозрении 32-летнему мужчине по факту участия в терористичний организации и содействию деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). В воскресенье, 23 августа, он был задержан на станции метро “Майдан Независимости”.

О сообщении о подозрении боевику “ДНР” KV стало известно из сообщения прокуратура Киева .

Так, 23 августа полицейские метрополитена на станции метро “Майдан Независимости” задержали мужчину, у которого во время поверхностного осмотра обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой “Донецкой народной республики”, а именно “военный билет ДНР” и удостоверение “народного ополченца Донбасса”.

Согласно материалам следствия, задержанный в 2014 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования как стрелок “Донецкого народного ополчения” так называемых Вооруженных сил ДНР “Народное ополчение Донбасса”. В дальнейшем в составе террористической организации “ДНР” принимал участие в боевых действиях в городе Славянск Донецкой области. За выполненные действия получал ежемесячное денежное содержание от самопровозглашенной власти “ДНР”.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляет СУ ГУ СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киева .

В свою очередь, столичная полиция опубликовала фото стрелка и его “документы”.

Как сообщала KV , в начале июля сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданина, который подозревается в том, что в 2014-2020 годах осуществлял функции одного из “кураторов” руководителей так называемого “ДНР” по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ).

Напомним, в ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений отдыха произошла стрельба. В результате внезапно возникшего конфликта огнестрельное ранение получил участковый офицер полиции. Стрелком оказался командир разведки незаконного вооруженного формирования “Оплот”.

Фото: Столичная полиция