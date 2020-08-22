Украина стремится использовать платформу Тюркского союза для деокупации Крыма, - Джапарова

В настоящее время Украина хочет получить статус наблюдателя в этой международной организации.

Украина стремится использовать платформу Тюркского союза для деокупации Крыма, - Джапарова
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Украина стремится получить статус наблюдателя в Тюркском союзе для скорейшей деокупации Крыма.

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в интервью Радио Свобода.

"Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят страны тюркоязычные ... Мы считаем, что это также может быть площадкой, где мы сможем поднимать тему Крыма и крымских татар, а также тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации", - рассказала Джапарова.

Также в планах украинской власти - конференция безопасности по вопросам Крыма, организация в Киеве ежегодного крымского саммита и тому подобное.

"По состоянию на сегодня на всех встречах с послами понемногу проговариваю эти наши идеи. Эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Предусматривается широкий круг консультаций, приглашение партнеров и мероприятия для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы", - добавила первый заместитель министра иностранных дел.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Россией украинского Крыма незаконными и осудили действия РоSSии. Страны Запада ввели экономические санкции. РоSSия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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