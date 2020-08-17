Министр юстиции о судебном процессе Суркисов против Привата: Договорняк на миллиарды гривен

В процессе британских компаний, связанных с Суркисами против Приватбанка, есть признаки сговора. Об этом написал министр юстиции Денис Малюська в фейсбуке.

Фото: rbc.ua

«Тихий договорняк на миллиарды гривен. В главных ролях: судьи, олигархи и «активисты». И риск превращения Украины в арену боев без правил», — сказал Малюська, комментируя заседание 14 августа Печерского районного суда по делу по иску шести британских компаний к Приватбанку и Минфину.

В судебном процесса, по словам министра юстиции, были задействованы судебные манипуляции:

формальный ответчик физическое-лицо (чтобы изменить подведомственность дела);

манипуляция с судебным сбором (иск не о взыскании денежных средств, а об обслуживании депозитов);

манипуляция с выбором судьи (идентичные заявления подавались одно за другим, пока система не расписала дело на определенного судью);

манипуляция со способом обеспечения (обеспечение было практически идентичным исковым требованиям).

«Сейчас суд рассматривает вопрос законности и обоснованности последней и наиболее наглой манипуляции: истцы просят установить Порядок исполнения определения об обеспечении, которым взыскать тело депозитов и начисленные проценты в пользу истцов. То есть, в качестве обеспечения просят суд взыскать несколько миллиардов из Приватбанка на пользу шести британских компаний, основанных оффшорами с BVI», — добавил министр.

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