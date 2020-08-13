Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины

Кабмин должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий празднования.

Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Согласно документу, Кабинет Министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.

В частности, 23 августа 2020 года, в День Государственного флага Украины, в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

В День Независимости Украины, 24 августа 2020 года, в городе Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

Кроме того, в День Независимости будут проведены церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.

Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие меры по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыт национального государства.

Правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий лицам, внесшим значительный вклад в обретение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, 24 августа, в День независимости, народные депутаты примут участие в торжественном заседании по случаю праздника вместе с президентом.

А на внеочередную сессию Верховная Рада уже соберется на следующий день - 25 августа. Одним из рассматриваемых вопросов будет повышение минимальной заработной платы.

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