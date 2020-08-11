В Беларуси снова начались столкновения с силовиками, в Минске закрыли станции метро (обновлено)

Силовики начали задерживать людей, которые шли или ехали на велосипедах в центр Минска.

В Беларуси снова начались столкновения с силовиками, в Минске закрыли станции метро (обновлено)
У Мінську закрили метро
Фото: БЕЛТА

В Беларуси в городах Гродно, Брест и нескольких других снова стянули силовиков на центральные улицы и площади. В Минске второй день подряд закрывают станции метро, расположенные в центре.

По информации издания

TUT.by, на главных площадях и центральных улицах белорусских городов дежурит ОМОН, расставлены ограждения, движение перекрыто. Пропускают только общественный транспорт.

"На подходе к стелле со стороны Дворца спорта правоохранительные органы установили пункты пропуска. Корреспонденты стали свидетелями того, как ОМОН задержал пешехода и велосипедиста. Движение по проспекту Победы не перекрыто. В районе стеллы стоят автобусы с силовиками и автозаки. Людей очень мало", - сообщили журналисты в Telegram. Сайт их издания не работает второй день подряд, как и сайты нескольких других белорусских СМИ.

В столице "в целях безопасности пассажиров" на вход и выход закрыли станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".

Журналисты отметили, что вдоль ул. Заславская начали задерживать людей, которые шли мимо или ехали на велосипедах. По их словам, при задержании силовики используют палки.

Обновление 21:14. Силовики применили светошумовые гранаты и газ. Люди прячутся от силовиков в ТЦ "Корона". Протестующие образовали живую цепь и кричат "Милиция с народом!".

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Обновление 20:50. Сообщается о задержании людей возле гостиницы «Юбилейный». Всего под ней собралось около 100 человек.

And so people bravely and peacefully pour out on #Minsk's streets for another long night of #BelarusProtest pic.twitter.com/G1SedD9KWn

— Leandra Bias (@Openly_Biased) August 10, 2020

З м. Купалўская выганяюць людзей. pic.twitter.com/SPv9XkX4gY

— Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020

Напомним, что первые протестные акции начались в Беларуси сразу после объявления экзит-полов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, которая накануне собирала многолюдные митинги, только около 7%.

Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. Протестующие и силовики устраивали схватки, к митингующих применяли силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ.

По данным МВД Беларуси, в стране были задержаны около 3 тысяч людей. Только по официальным данным, пострадали около 50 гражданских и 39 силовиков. В СМИ появлялась информация о смерти одного из участников акции в результате наезда автомобиля спецтехники, однако официально это не подтверждено.

Тихановская отказалась признавать предварительные результаты выборов. По ее словам, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов.

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