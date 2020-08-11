В Беларуси снова начались столкновения с силовиками, в Минске закрыли станции метро (обновлено)
Силовики начали задерживать людей, которые шли или ехали на велосипедах в центр Минска.
У Мінську закрили метро
Фото: БЕЛТА
В Беларуси в городах Гродно, Брест и нескольких других снова стянули силовиков на центральные улицы и площади. В Минске второй день подряд закрывают станции метро, расположенные в центре.
По информации издания
TUT.by, на главных площадях и центральных улицах белорусских городов дежурит ОМОН, расставлены ограждения, движение перекрыто. Пропускают только общественный транспорт.
"На подходе к стелле со стороны Дворца спорта правоохранительные органы установили пункты пропуска. Корреспонденты стали свидетелями того, как ОМОН задержал пешехода и велосипедиста. Движение по проспекту Победы не перекрыто. В районе стеллы стоят автобусы с силовиками и автозаки. Людей очень мало", - сообщили журналисты в Telegram. Сайт их издания не работает второй день подряд, как и сайты нескольких других белорусских СМИ.
В столице "в целях безопасности пассажиров" на вход и выход закрыли станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".
Журналисты отметили, что вдоль ул. Заславская начали задерживать людей, которые шли мимо или ехали на велосипедах. По их словам, при задержании силовики используют палки.
Обновление 21:14. Силовики применили светошумовые гранаты и газ. Люди прячутся от силовиков в ТЦ "Корона". Протестующие образовали живую цепь и кричат "Милиция с народом!".
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Фото: TUT.by
Обновление 20:50. Сообщается о задержании людей возле гостиницы «Юбилейный». Всего под ней собралось около 100 человек.
Напомним, что первые протестные акции начались в Беларуси сразу после объявления экзит-полов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, которая накануне собирала многолюдные митинги, только около 7%.
Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. Протестующие и силовики устраивали схватки, к митингующих применяли силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ.
По данным МВД Беларуси, в стране были задержаны около 3 тысяч людей. Только по официальным данным, пострадали около 50 гражданских и 39 силовиков. В СМИ появлялась информация о смерти одного из участников акции в результате наезда автомобиля спецтехники, однако официально это не подтверждено.
Тихановская отказалась признавать предварительные результаты выборов. По ее словам, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов.