Билл Гейтс призвал США помочь бедным странам получить вакцину от covid-19

Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал власти США применять более глобальный подход к борьбе с пандемией коронавируса. Как заявил миллиардер агентству Bloomberg, США заботятся только о себе в производстве и поставке вакцин.

Гейтс сказал, что он предложил членам Конгресса добавить еще $ 8 млрд к дополнительным мерам экономической помощи, которые сейчас обсуждаются, чтобы помочь менее развитым странам получить вакцину будущего, пишет mind.

«Мы пытаемся остановить это сейчас не только в богатых странах», — подчеркнул он.

Помощь Гейтса

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил более $350 млн на исследование covid-19. Большая часть этих средств направляется не только на исследования, но и на производственные мощности, которые помогут распространять вакцины по всему миру.

В частности, Гейтс сказал, что он финансировал разработку препаратов от AstraZeneca PLC, Johnson & Johnson и Novavax Inc. По его словам, они являются самыми дешевыми и демонстрируют хорошие результаты на ранних испытаниях.

Во всем мире в разработке находится более сотни вакцин, больше двух десятков из которых проходят клинические испытания на людях. Когда становится ясно, что вакцины — это лучшая надежда на обуздание пандемии и предоставления странам возможности полностью открыть свою экономику, каждая из них изо всех сил пытается получить доступ к поставкам.