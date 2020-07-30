Кравчук согласился стать новым главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

"Если я смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха".

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Видео из Офиса президента обнародовала "Украинская правда".

"Я понял, что происходит там на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая земли, проливают кровь... И я при всем том, что в своей жизни что-то видел и прошел, можно было бы отдыхать, но время для отдыха еще не пришло. Если я смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", - отметил Кравчук.

Он также положительно оценил деятельность президента Владимира Зеленского в усилиях по переговорам в "нормандском формате".

"Он не боится принимать непопулярные решения... Нам надо сплотиться всем, Украина, те страны Европы, которые исповедуют принцип международного права, объединиться и в стране", - отметил Кравчук.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что на эту должность рассматриваются несколько кандидатур, в том числе первый президент Украины Леонид Кравчук и вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Во вторник, 28 июля, стало известно, что глава украинской делегации в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма слагает свои полномочия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на замену Леониду Кучме. Он отказался говорить, есть ли среди этих кандидатов Резников.

Леонид Кучма представлял Украину на переговорах в Минске с июня 2014 по сентябрь 2018 года. Затем он заявил об отставке из-за "достижения критического возраста».

В прошлом году в июне Кучма по просьбе Зеленского вернулся на должность представителя Украины в ТКГ.

20 мая президент Зеленский сообщил, что Кучма хочет уйти из Минского процесса и передать свои полномочия Резникову.