Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский постановил образовать военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Северодонецк Луганской области.

Соответствующий указ №297/2020 опубликован на сайте Офиса президента.

"Во исполнение Закона Украины «О военно-гражданских администрациях» постановляю: 1. Образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области. 2. Командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины «О военно-гражданских администрациях» мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в ст.1 этого Указа", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, вчера, 27 июля, Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

Закон "О военно-гражданских администрациях" вступил в силу в конце февраля 2015 года.

Донецкая и Луганская ВГА были созданы в марте 2015 года. Еще пять районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и две городские в Луганской области вблизи линии разграничения были созданы в августе того же года.

В ноябре 2016 Петр Порошенко создал ВГА в Зайцеве Донецкой области, а также в Золотом и Катериновке Луганской области.

В мае 2017 года Порошенко создал ВГА в Торецке Донецкой области. В ноябре того же года было создано еще две ВГА Донецкой области. Военно-гражданские администрации появились в Широкино и Бердянске.

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