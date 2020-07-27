Кличко поручил рекламировать в Киеве грудное вскармливание

Киевский городской голова Виталий Кличко поручил разместить тематические плакаты с рекламой грудного вскармливания на билбордах и лайтпостерах столицы. Такая рекламная кампания должна продолжаться до 9 августа.

Об этом KV стало известно из отдельного поручения Киевского городского головы Виталия Кличко заместителю председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентину Мондриевскому, начальнику Управления по вопросам рекламы КГГА Александру Смирнову и и.о. Директора КП “Киевреклама” Оксане Дзядзевич.

“С целью проведения информационной кампании в поддержку грудного вскармливания, прошу обеспечить размещение тематических плакатов на рекламных средствах типа: “Щит, который стоит отдельно” в количестве 10 единиц и “Лайтпостер” в количестве 10 единиц в соответствии с предоставленными макетами сюжетов”, – сказано в распоряжении.

Согласно поручению, информационная кампания в поддержку грудного вскармливания должна продлиться до 9 августа 2020 года.

Напомним, ранее Виталий Кличко поручил чиновникам КГГА обеспечить размещение на бигбордах, ситилайтах и в общественном транспорте столицы плакатов с рекламой семейных ценностей. Рекламные плакаты было поручено разместить на срок с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Фото: макет сюжета из документа.