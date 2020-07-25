В Крыму пропал 3-летний сын политзаключенного

Последний раз мальчика видели сегодня около 18-ти в песочнице возле дома.

Как сообщает "Крымская солидарность" в фейсбуке, сегодня в селе Строгановка Симферопольского района в Крыму пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов.

Фото: www.facebook.com/crimeansolidarity

Ребенок играл в песочнице возле дома, последний раз его видели 24 июля около 18 часов.

На место прибыли полицейские, кинологи, сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций. Полиция готовит запуск квадрокоптера. Люди собираются и формируют небольшие мобильные группы для поиска ребенка.

Активисты и правозащитники просят крымчан помочь в поиске малыша. Сообщается, что мальчик был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки.

Напомним, Руслан Сулейманов является фигурантом "дела Хизб ут-Тахрир". Его и еще четырех украинских политзаключенных незаконно удерживают в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний РоSSии.