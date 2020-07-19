На аукцион в Беларуси выставили банковские документы Януковича

На аукцион в Беларуси выставили банковские документы Януковича: деньги просят немалые

На белорусском аукционе Ay.by появились в продаже документы четвертого президента Украины Виктора Януковича, сообщает белорусское издание belsat.eu.

Экспонат, который предлагают на продажу – банковское юридическое дело Януковича, в котором имеется копия его паспорта, а также его подписи. Как утверждает неизвестное лицо, выставившее документ на продажу, все – подлинное: и подписи экс-гаранта, и печати, и сам документ.

На аукцион в Беларуси выставили банковские документы Януковича: деньги просят немалые

На снимках документа видно, что банковская сделка заключалась в Полтавском областном филиале "Укрсоцбанка".

На аукцион в Беларуси выставили банковские документы Януковича: деньги просят немалые

За банковское дело Януковича продавец хочет 49 тысяч белорусских рублей. На украинские деньги сумма получается немалая – более 560 тысяч гривен. Правда, продавец при этом оставил ремарку, что торг уместен. Поэтому за сколько сторгуются, неизвестно. Да и вообще неизвестно, найдется ли покупатель на такой специфический товар. Разве что сам Виктор Федорович.

На аукцион в Беларуси выставили банковские документы Януковича: деньги просят немалые

Каким образом это дело оказалось у некоего продавца из Брянской области, также непонятно. При этом автор лота пишет, что это "суперэксклюзивное предложение для частной коллекции".

На аукцион в Беларуси выставили банковские документы Януковича: деньги просят немалые

…Судя по написанию слово "конфиденциальность", уж не сам ли Виктор Федорович занялся распродажей своих прошлых банковских секретов?

Можно было за гораздо большую цену продать "яйцо Януковича", которое студент из Прикарпатья запустил в него в 2004 году, однако то яйцо разбилось, ударившись о будущего гаранта. А студент Дмитрий Романюк, который, кстати, тогда был помилован Януковичем, ныне стал одним из топ-менеджеров "Укрзализныци".


Марченко Любов, Тудей

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