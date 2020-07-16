Замовників стрілянини у Броварах ще не встановлено, - Венедіктова

"Про підозру наразі повідомлено 50 особам, 18 з яких є учасниками банди".

Замовників стрілянини у Броварах ще не встановлено, - Венедіктова
Фото: Макс Требухов

Фактичних замовників стрілянини у Броварах, що сталася наприкінці травня, ще не встановлено.

Про це на координаційній нараді в Офісі генпрокурора заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає "Укрінформ".

"Наприкінці травня була перестрілка посеред житлового масиву в Броварах, яка створила серйозну загрозу громадській безпеці і життю людей. Попри те, що підозру наразі повідомлено 50 особам, 18 з яких є учасниками банди, фактичних замовників зухвалого злочину ще не встановлено", - розказала Венедіктова.

Також, за її словами, з початку року правоохоронці за закінченими кримінальними провадженнями знешкодили 11 озброєних банд, переважна більшість з яких діяла на Київщині (вісім), а також по одній в Києві, Чернігівській і Дніпропетровській областях.

Венедиктова наголосила, що на Київщині - складна криміногенна ситуація і "недостатній вплив з боку правоохоронців щодо її нормалізації".

"Необхідно спрямувати додаткові зусилля на виявлення і ліквідацію банд та стійких суспільно небезпечних злочинних угруповань саме на Київщині", - уточнила вона.

Наразі слідство триває ще у чотирьох справах, за фактами бандитизму на території Київщини.

Нагадаємо, 29 травня у Броварах сталася стрілянина, правоохоронці затримали 10 озброєних осіб. Постраждали три людини - вони були поранені з травматичної зброї.

За попередніми даними повідомлялося, що конфлікт виник між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

9 червня в Нацполіції заявили, що одному з організаторів стрілянини повідомили про підозру.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"Твердження про блокування Угорщиною співробітництва України з НАТО Кулеба назвав "великим перебільшенням"
У Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделівУ Гамбурзі повії влаштували протест з вимогою відновити роботу борделів
Посольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на ДонбасіПосольство США засудило вбивство бойовиками військового медика на Донбасі
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУМангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Зеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиківЗеленський про вбивство військового медика на Донбасі: Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків
Блок рекламы


Похожие новости
МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам за участие в перестрелке в БроварахМВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам за участие в перестрелке в Броварах
Аваков пообещал жестоко наказать виновников перестрелки в БроварахАваков пообещал жестоко наказать виновников перестрелки в Броварах
К перестрелке в Броварах может быть причастна фирма из орбиты экс-зама Авакова Чеботаря, - СМИК перестрелке в Броварах может быть причастна фирма из орбиты экс-зама Авакова Чеботаря, - СМИ
Зеленский встретился с Аваковым в связи со стрельбой в БроварахЗеленский встретился с Аваковым в связи со стрельбой в Броварах
В Броварах на сцене ко Дню независимости разместили карту без Крыма и ОРДЛОВ Броварах на сцене ко Дню независимости разместили карту без Крыма и ОРДЛО
В Броварах под носом у СБУ продают "сепаратистскую" литературу, прославляющую ПутинаВ Броварах под носом у СБУ продают "сепаратистскую" литературу, прославляющую Путина
В Броварах готовятся к перевыборам мэра и обсуждают новых кандидатовВ Броварах готовятся к перевыборам мэра и обсуждают новых кандидатов
В Броварах СБУ нашла арсенал оружия из зоны АТОВ Броварах СБУ нашла арсенал оружия из зоны АТО
В Броварах на крупной взятке поймали главу сельрады (фото)В Броварах на крупной взятке поймали главу сельрады (фото)
Искатели пропавших с #Євромайдан нашли в Броварах безымянные могилы. ФОТОИскатели пропавших с #Євромайдан нашли в Броварах безымянные могилы. ФОТО
Последние новости
Подгружаем последние новости