Байден збирається заборонити штурмову зброю в США через регулярні випадки масової стрілянини в громадських місцях

Саме такий вид зброї використовували нападники під час останніх трагедій у громадських місцях та школах Америки, інформує ZN.ua.

Байден збирається заборонити штурмову зброю в США через регулярні випадки масової стрілянини в громадських місцях
© Flickr/White House

Президент США Джо Байден рішуче налаштований заборонити володіння штурмовою зброєю у своїй країні. На думку політика, саме через неї гине найбільше дітей і саме вона найчастіше використовується під час злочинних актів масової стрілянини у громадських місцях. Про це очільник Білого Дому заявив під час свого виступу, присвяченого даному питанню.

Байден зазначив, що американці постійно знаходяться під загрозою завдання шкоди штурмовою зброєю з боку тих, кому не слід нею володіти. Президент підкреслив, що зброя цього типу повинна використовуватися лише професійними військовими на полі бою. Він акцентував увагу на високій смертності від актів масової стрілянини серед неповнолітніх.

«Зброя – основна причина загибелі дітей у США. Через неї гине більше неповнолітніх, ніж через автомобільні аварії та рак. За останні двадцять років у США від вогнепальної зброї загинуло більше школярів старших класів, ніж поліцейських при виконанні і діючих військових разом узятих», – заявив Байден.

Американський президент, сказав що не зупиниться, поки не заборонить штурмову зброю у США для цивільних. При цьому, він підкреслив, що підтримує Другу поправку до Конституції, яка гарантує громадянам право володіти зброєю.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
"Більше у світі ніхто не купить": у росії паніка через марність їхньої ЗРК проти нової зброї українців"Більше у світі ніхто не купить": у росії паніка через марність їхньої ЗРК проти нової зброї українців
NYT: Байден такий же непопулярний, як і ТрампNYT: Байден такий же непопулярний, як і Трамп
Шотландія тимчасово призупиняє прийом українських біженців через брак житлаШотландія тимчасово призупиняє прийом українських біженців через брак житла
ООН зафіксувала в Україні вже 124 випадки сексуального насильства і це лише «верхівка айсберга»ООН зафіксувала в Україні вже 124 випадки сексуального насильства і це лише «верхівка айсберга»
Північна Корея заявляє, що провела стрілянини на тлі спільних військових навчань США та Південної Кореї.Північна Корея заявляє, що провела стрілянини на тлі спільних військових навчань США та Південної Кореї.
Байден їде на Близький Схід по зброю для України – NYTБайден їде на Близький Схід по зброю для України – NYT
РФ активно проводить «тиху» мобілізацію: контрактників набирають через центри зайнятостіРФ активно проводить «тиху» мобілізацію: контрактників набирають через центри зайнятості
Через провал паспортизації на окупованих територіях загарбники збільшують масштаби підкупу населенняЧерез провал паспортизації на окупованих територіях загарбники збільшують масштаби підкупу населення
В Конгресі США вимагають від Байдена перевірити можливі зв’язки Андрія Єрмака з РосієюВ Конгресі США вимагають від Байдена перевірити можливі зв’язки Андрія Єрмака з Росією
ЦРУ на весь світ викрило плани Путіна — БайденЦРУ на весь світ викрило плани Путіна — Байден
Последние новости
Подгружаем последние новости