Байден збирається заборонити штурмову зброю в США через регулярні випадки масової стрілянини в громадських місцях

Президент США Джо Байден рішуче налаштований заборонити володіння штурмовою зброєю у своїй країні. На думку політика, саме через неї гине найбільше дітей і саме вона найчастіше використовується під час злочинних актів масової стрілянини у громадських місцях. Про це очільник Білого Дому заявив під час свого виступу, присвяченого даному питанню.

Байден зазначив, що американці постійно знаходяться під загрозою завдання шкоди штурмовою зброєю з боку тих, кому не слід нею володіти. Президент підкреслив, що зброя цього типу повинна використовуватися лише професійними військовими на полі бою. Він акцентував увагу на високій смертності від актів масової стрілянини серед неповнолітніх.

«Зброя – основна причина загибелі дітей у США. Через неї гине більше неповнолітніх, ніж через автомобільні аварії та рак. За останні двадцять років у США від вогнепальної зброї загинуло більше школярів старших класів, ніж поліцейських при виконанні і діючих військових разом узятих», – заявив Байден.