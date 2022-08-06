Намагався заплутати розслідувачів: встановлено особу окупанта, який жорстоко стратив українського полоненого

Журналісти-розслідувачі з'ясували особистість російського окупанта, який жорстоко катував українського військовополоненого. Кадри знущань поширили проросійські соцмережі.

Про це повідомляє The Insider, інформує Апостроф .

У розслідуванні, яке видання проводило спільно з Bellingcat говориться, що садист у капелюсі та з характерним браслетом на відео та найманець батальйону “Ахмат”, уродженець Туви Очур-Суге Монгуш 1993 року народження – одна й та сама особа.

Журналістам вдалося виявити ще кілька роликів із людиною в такому ж капелюсі та з таким же браслетом, знятих на заводі “Азот” у Сєвєродонецьку та в районі річки Донець на захід від Лисичанська. На кадрах було помічено й інші аналогічні деталі.

The Insider зв'язався із Монгушем. Під час розмови той заперечував свою провину та стверджував, що відео за його участю є результатом монтажу. У результаті окупант заплутався у свідченнях та опосередковано підтвердив, що на кадрах саме він. Так, загарбник визнав, що у ролику з “Азоту” знято його, тоді як встановлено, що це той самий чоловік, що на кадрах зі знущаннями з військовополоненого.

Своєю чергою, в Bellingcat заявили, що їм відоме ім'я людини в капелюсі, але вони не публікують особисті дані, оскільки "обличчя ймовірного злочинця неможливо чітко розглянути на відео попри безліч спільних рис". Розслідувачі з'ясували, що відео зняли на території санаторію “Привілля” в Луганській області.