В пригороде Вены застрелили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова,- СМИ

Подозреваемый в убийстве также является гражданином РоSSии.

В пригороде Вены застрелили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова,- СМИ
Мамихан Умаров
Фото: скриншот

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили 43-летнего просителя убежища из РоSSии.

Австрийское издание OE24 пишет, что мужчину убили выстрелом в голову. Инцидент произошел возле одного из городских торговых центров.

Город Герасдорф находится в 20 км от Вены.

Австрийский спецназ задержал подозреваемого в Линце, он также является гражданином РоSSии. При задержании мужчина не сопротивлялся.

Австрийская радиостанция ORF сообщила, что оба россиянина, вероятно, являются выходцами из Чечни.

По данным изданий "Кавказ.Реалии" и "Кавказский узел", которые ссылаются на источники в чеченских диаспорах в Европе, убитый - уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров. Отмечается, что он критиковал деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на Youtube под названием "Анзор из Вены".

Умаров в соцсетях и интервью называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, рассказывал о связях роSSийских спецслужб с покушениями на политических эмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Напомним, в августе 2019 года в Берлине был убит чеченец Зелимхан Хангошвили. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили был в роSSийском розыске по подозрению в терроризме. По словам председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

Убийцу задержали, он оказался гражданином РоSSии, приехал в Берлин незадолго до совершения преступления. Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался.

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