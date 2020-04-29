В Украине за сутки зафиксировано 456 новых случаев заболевания COVID-19

По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 412 случаев;Волынская область – 271 случай;Днепропетровская область – 323 случая;Донецкая область – 52 случая;Житомирская область – 357 случаев;Закарпатская область – 403 случая;Запорожская область – 228 случаев;Ивано-Франковская область – 821 случай;Кировоградская область – 377 случаев;Киев – 1341 случай;Киевская область – 643 случая;Львовская область – 405 случаев;Луганская область – 33 случая;Николаевская область – 116 случаев;Одесская область – 261 случай;Полтавская область – 188 случаев;Ровенская область – 588 случаев;Сумская область – 98 случаев;Тернопольская область – 708 случаев;Харьковская область – 237 случаев;Херсонская область – 111 случаев;Хмельницкая область – 81 случай;Черновицкая область – 1489 случаев;Черкасская область – 282 случая;Черниговская область – 41 случай.

Отмечается, что по состоянию на утро 29 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.