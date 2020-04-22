Бывшая судья Крыма пойдет под суд за госизмену

Ей грозит от 12 до 15 лет лишения свободы

Бывшая судья Крыма пойдет под суд за госизмену
Верховный суд Крыма (архивное фото)
Фото: Новая газета

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Апелляционного суда Автономной Республики Крым, обвиняемой в государственной измене.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В 2014 году, после аннексии полуострова Россией, судья по собственному желанию перешла на службу оккупационной власти.

"В дальнейшем, находясь в составе судебной коллегии по уголовным делам "Верховного Суда Республики Крым", неоднократно поддерживала решение по подавлению гражданской активности проукраински настроенных жителей полуострова, которые отстаивали свою позицию во время митинга 26 февраля 2014. Кроме этого, при активном участии обвиняемой "Верховный Суд Республики Крым" принял незаконное решение, согласно которому в течение 9 месяцев под стражей удерживали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа и других граждан Украины", - говорится в сообщении.

В случае доказательства, бывшей судье грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что в суд направлено обвинительное заключение по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее ФСБ РоSSии снова заявила о задержани в Крыму "украинской разведгруппы".

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