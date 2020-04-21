Польша продлила легальное пребывание украинцам

Польское правительство продлило легальное пребывание украинцам, которые находятся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых закончился с момента оглашения Польшей состояния эпидемии. Об этом сообщается в пресс-релизе компании по международному трудоустройству Gremi Personal, передает ЭП.

Польша продлила легальное пребывание украинцам
Фото: 24tv.ua

Что это значит

В рамках программы по спасению польской экономики «Антикризисный щит», вступил в силу закон, позволяющий иностранцам легально находится 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.

«Окончание срока пребывания по биометрическим паспортам в рамках безвизового движения было одной из главных причин массового выезда украинцев после введения состояния эпидемии в Польше. Трудовые мигранты переживали, что их депортируют, если они превысят срок пребывания в стране», — отметил собственник Gremi Personal Евгений Кириченко.

По его словам, решение польской власти успокоит украинских трудовых мигрантов и будет побуждать украинцев остаться и искать варианты, как закрепиться в Польше.

Ранее сообщалось

  • Президент Зеленский сообщил, что в Украине запустят ипотечные программы, чтобы помочь работникам, которые из-за пандемии коронавируса вернулись в страну после пребывания на заработках.
  • По состоянию на 17 марта, около 4% украинцев, работающих в Польше, покинуло страну с момента объявления о закрытии польско-украинской границы.
  • По данным Bloomberg, строительная отрасль Польши столкнулась с беспрецедентной проблемой из-за опасений потерять украинских рабочих. Из-за закрытия границ украинцы массово стали возвращаются домой.

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