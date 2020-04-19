Кличко поздравил украинцев с Пасхой (видео)

Кличко поздравил украинцев с Пасхой (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Воскресения Христового. Мэр пожелал всем мира и душевного покоя и пообещал, что мы все преодолеем. Также Кличко призвал украинцев праздновать Пасху дома.

Об этом KV стало известно из сообщения мэра столицы в Facebook. 

“Друзья! В этом году Пасха будет не такой, как всегда... Это будет праздник в узком семейном кругу. Только с самыми близкими людьми. Потому что так – безопасно и так сегодня правильно.

Проведите светлый праздник Воскресения Господня с семьей дома. Вера – она всегда с нами. Где бы мы ни были. А благочестие – в поступках, добрых делах и светлых мыслях”, – говорится в поздравлении Виталия Кличко.

Мэр пожелал всем мира и душевного покоя и пообещал, что мы все преодолеем. 

Как сообщала KV, накануне временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации (КОГА) Василий Володин поздравил граждан с праздником Воскресения Христового. Он призвал верующих оставаться дома.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился с поздравлением к христианам восточного обряда по случаю наступающего праздника – Светлого Христового Воскресения. Он подчеркнул, что в этом году Украина, как и весь мир, будет отмечать Пасху дома.

Фото: KV 


Сергей Албул, КиевВласть

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