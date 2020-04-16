Суд отправил Чорновол под домашний арест

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Печерский райсуд Киева отправил бывшего народного депутата Татьяну Чорновол под круглосуточный домашний арест до 8 июня, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Решение объявил в четверг судья Сергей Вовк.

Защита настаивала на отказе в ходатайстве прокуроров о домашнем аресте. За нее готовы был поручиться целый ряд депутатов Верховной Рады нынешнего и прошлого созывов (в том числе Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Мария Ионова, Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Владимир Вятрович, Николай Княжицкий, Андрей Тетерук), а также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Чорновол восприняла решение суда с юмором. "Весь февраль сидела дома с оторванной ногой. Весь март по карантину, а теперь под арестом. Что меняется? Все хорошо", - сказала она Арьеву.

10 апреля Чорновол предъявили подозрение в убийстве сотрудника офиса Партии регионов в феврале 2014 года. По версии ГБР, 18 февраля 2014 года Чорновол "руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий".

В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса.