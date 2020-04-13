Институт генетики НАН может производить до 50 тыс. тестов на COVID-19 в неделю, но уже 2 месяца не может получить на это госсредств

Институт генетики НАН может производить до 50 тыс. тестов на COVID-19 в неделю, но уже 2 месяца не может получить на это госсредств

Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины способен производить до 50 тыс. тестов на COVID-19 в неделю. Однако для этого Институт не может уже в течение двух месяцев получить госфинансирование. На производство 50 тыс. тестов необходимо 12,5 млн гривен. Таким образом, уже 2 месяца власть ищет необходимые средства для обеспечения населения Украины тестами собственного производства.

Об этом KV стало известно из сообщения главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского в Facebook. 

“Институт молекулярной биологии и генетики НАН может производить до 50 тыс. тестов в неделю, но до сих пор не получил на это средств из бюджета. Такой ответ получила экспертная организация StateWatch на запрос в Институт”, – сообщил Глеб Каневский.

Он отмечает, что плановая калькуляция по изготовлению тест-систем на 50 тыс. реакций составляет 12,5 млн гривен. Фактически, Институт получил из бюджета только 350 тыс. гривен от Национальной академии наук в качестве возмещения уже изготовленной первой партии тест-систем. Эти тесты были направлены в Киев и Житомир.

Глеб Каневский обращает внимание, что работу над разработкой тест-систем Институт завершил в начале февраля. То есть уже 2 месяца власть ищет необходимые средства для обеспечения населения Украины тестами собственного производства.

Как сообщала KV, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них 93 летальных случая, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев заболевания.

Напомним, многие украинцы думают, что финансово не вытянут месяцы самоизоляции, установленные карантином из-за пандемии COVID-19. Эти опасения влекут за собой повышение критических оценок власти – как в плане противодействия распространению вируса, так и внутренней и внешней политики. Впрочем, пока еще сохраняется баланс отрицательных и положительных ожиданий – и в отношении властей, и в плане личных перспектив пережить без потерь пандемию и карантин.

Фото: depositphotos.com 


Сергей Албул, КиевВласть

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