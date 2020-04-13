"Рейтинг": поддержка Кличко в Киеве в четыре раза выше, чем у вероятных соперников

Действующий мэр Киева Виталий Кличко имеет высокие шансы на переизбрание.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", которое проводилось 4-7 апреля, если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее время, за него проголосовали бы 38,7% респондентов.

Вероятного кандидата от "Голоса" Сергея Притулу поддержали бы 9,1% таких опрошенных, Александра Ткаченко из "Слуги народа" - 8,8%, Андрея Пальчевского - 8,2%, Александра Омельченко - 6,4%, Александра Попова - 5,2%, Борислава Березу - 4,4%. Рейтинги других кандидатов - менее 4%. Не определились с выбором - около четверти опрошенных.

Моделирование второго тура выборов показало, что Кличко побеждает всех вероятных соперников. В паре с Ткаченко Кличко готовы поддержать 47% опрошенных против 18%, в паре с Притулой - 48% против 20%, в паре с Пальчевским - 49% против 19%.

54% опрошенных сказали, что довольны деятельностью Кличко на должности мэра, и 59% назвали эффективными его действия в период эпидемии коронавируса.

В то же время лидером электоральных симпатий на выборах в городской совет является партия "Слуга народа". Ее поддерживают 22,3% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 18,6% таких опрошенных проголосовали бы за партию "Европейская солидарность", 13,5% - за партию Кличко "УДАР", 9,4% - партию "Батькивщина", 7,2% - пророSSийскую партию ОПЗЖ, 5,9% - партию "Голос", 3,8% - партию Шария, 3,2% - партию "Сила и честь". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Затруднились с выбором около четверти опрошенных.

В опросе приняли участие 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews) - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Напомним, в 2015 году Кличко набрал в первом туре 40,6% голосов, а во втором - 64,1%.

Очередные местные выборы в Украине запланированы на конец октября 2020 года.