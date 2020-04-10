Зеленский поблагодарил президента Южной Кореи за продажу лабораторных тестов на коронавирус

Президент отметил, что тесты уже используют в украинских больницах.

Зеленский поблагодарил президента Южной Кореи за продажу лабораторных тестов на коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Мун Джэ Ин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы текущей ситуации и глобального и регионального противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Благодарен Корее за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тыс. ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе", - подчеркнул Зеленский.

Собеседники обсудили также предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медицинского оборудования.

Зеленский пожелал всем гражданам Кореи выдержки и сил, особенно тем, кто пострадал и потерял близких в результате распространения пандемии коронавируса, а также - скорейшего выздоровления всем заболевшим.

Напомним, 30 марта из Сеула в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19 производства компании SolGent.

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