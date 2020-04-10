Разумков не смог назвать сроки рассмотрения "антиколомойского" законопроекта

Пока что не сделали даже сравнительную таблицу.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент в понедельник не будет рассматривать во втором чтении законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон).

Об этом он сказал на брифинге в пятницу.

"Если мы говорим о его рассмотрении, пока что, к сожалению, я не могу сказать, когда это произойдет по той простой причине, что по состоянию на сегодня не сформирована таблица. 16 тысяч правок - вы не представляете сколько это", - сказал он.

По словам Разумкова, в распечатанном виде поправки будут представлять собой бумажную кипу с него ростом.

"Они [члены комитета] должны это подготовить, сформировать саму таблицу. После этого они должны будут пройтись по правкам и определиться, какие учитываются, какие не учитываются. Только после этого документ можно будет рассматривать в зале Верховной Рады Украины", - сказал Разумков.

По его словам, есть разные предложения, как выходить из сложившейся ситуации, от изменений в регламент до консультаций с депутатскими фракциями и группами.

Напомним, что этот законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка.

При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Фонд рекомендовал Украине установить процедурные гарантии справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Без них существует риск того, что кто-нибудь из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию, которая создаст огромную дыру в государственном бюджете или резервах НБУ.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть себе национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.