Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену

Военный перешел на сторону "ДНР", попав в плен в 2014 году.

Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Фото: 112.ua

Шевченковский районный суд Киева 7 апреля приговорил полковника Ивана Безъязыкова к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.

В ходе судебного разбирательства обвинение доказало, что военнослужащий, попав в плен 25 августа 2014 года, вошел в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РоSSийской Федерации и занял должность так называемого "заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе".

Этот подраздел "ДНР" был создан и контролировался Вооруженными силами РФ, ФСБ и представителями оккупационной власти на неподконтрольной территории Донецкой области.

Безъязыков занимался сбором развединформации о передвижениях сил и средств украинских военных подразделений, участвовал в допросах пленных украинских военнослужащих. Суд признал, что полковник действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб государственной безопасности Украины.

Шевченковский суд признал Безъязыкова виновным по ч.1 ст.111 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением военного звания.

В комментарии LB.ua адвокат Безьязыкова Олег Веремиенко отметил, что решение суда не набрало законной силы и будет обжаловано в апелляции.

Подробнее о деле Безъязыкова читайте в статье "Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Офис генпрокурора просит Кабмин разработать превентивные меры для предотвращения коронавируса в местах несвободыОфис генпрокурора просит Кабмин разработать превентивные меры для предотвращения коронавируса в местах несвободы
Верховный Суд отклонил кассацию защиты военного Балабухи, приговоренного к восьми годам тюрьмы за убийствоВерховный Суд отклонил кассацию защиты военного Балабухи, приговоренного к восьми годам тюрьмы за убийство
Freedom House: в Украине вырос уровень свободы, но остались проблемы с нападениями на журналистовFreedom House: в Украине вырос уровень свободы, но остались проблемы с нападениями на журналистов
Суд в Джанкое приговорил "свидетеля Иеговы" к шести годам колонииСуд в Джанкое приговорил "свидетеля Иеговы" к шести годам колонии
В Крыму правозащитника Машарипова приговорили к принудительному психиатрическому лечениюВ Крыму правозащитника Машарипова приговорили к принудительному психиатрическому лечению
РоSSийский суд заочно приговорил экс-министра обороны Гриценко к 6 годам колонииРоSSийский суд заочно приговорил экс-министра обороны Гриценко к 6 годам колонии
Бывший министр агрополитики Швайка будет баллотироваться на довыборах в Раду от "Свободы"Бывший министр агрополитики Швайка будет баллотироваться на довыборах в Раду от "Свободы"
Судью оккупационного крымского суда приговорили к 12 годам лишения свободы за госизменуСудью оккупационного крымского суда приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену
Бывшего главу Интерпола в Китае приговорили к 13,5 годам тюрьмыБывшего главу Интерпола в Китае приговорили к 13,5 годам тюрьмы
Боевика "ЛНР", который участвовал в боях под Дебальцево, приговорили к 8 годам тюрьмыБоевика "ЛНР", который участвовал в боях под Дебальцево, приговорили к 8 годам тюрьмы
Последние новости
Подгружаем последние новости