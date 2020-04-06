Кличко пожаловался, что чувствует себя воспитателем в детском саду

Мэр в очередной раз призвал соблюдать карантин.

Кличко пожаловался, что чувствует себя воспитателем в детском саду
Виталий Кличко
Фото: Киевсовет

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что чувствует себя воспитателем в детском саду, раз за разом призывая жителей города соблюдать правила карантина.

Об этом он сказал на ежедневном брифинге в понедельник.

"Да, сложно. Да, дискомфортно. Но пренебрежение правилами в этой ситуации - это угроза вашей жизни, вашему здоровью. Знаете, я, уже в который раз призывая к сознательности и осторожности, чувствую себя воспитателем детского сада. Мы же все взрослые люди и все должны понимать, какими могут быть последствия", - сказал он.

Кличко рассказал, что недавно общался с немецким профессором-вирусологом Лотаром Виллером, и тот признался, что не может прогнозировать конец пандемии, ее пик или сроки создания вакцины от коронавируса. "Как подчеркнул профессор, главная задача - сделать все, чтобы не случилось инфекционного взрыва, который может привести к коллапсу медицины. Поэтому подчеркнул, что нужно максимально замедлить распространение вируса", - сказал Кличко.

По его словам, именно на это направлены все принимаемые ограничения.

"Я, например, тоже привык утром тренироваться, ездить на велосипеде по Труханову острову, прогуляться иногда по парку, но правительство приняло такие правила, и их придется соблюдать всем", - сказал мэр.

"Лучше выдержать несколько недель, пройти через этот вызов и остаться здоровым и живым. А тогда будет ослабление и впоследствии снятие ограничений. Но при условиях, которые я выше назвал", - сказал Кличко.

Напомним, что по данным киевской мэрии, 5 апреля коронавирус выявили у 22 жителей города, а всего в столице уже 267 подтвержденных случаев, в том числе четыре летальных.

По официальным данным Центра общественного здоровья, в Киеве 234 подтвержденных случая COVID-19.

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