СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19

Открыто дело о возможном сокрытии данных о вспышке болезни.

СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19

Служба безопасности Украины считает, что на оккупированной части Луганской области могут скрывать реальные данные о вспышке коронавирусной болезни.

"По информации СБУ, на данный момент в Луганске и Кадиевке [бывший Стаханов] умерли 13 человек с признаками заболевания COVID-19. Но местное население не обладает достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности", - сказано на сайте спецслужбы.

На временно оккупированной территории сейчас якобы есть примерно 10 тысяч больных с ОРВИ, которые не получают надлежащей медицинской помощи. Вместо этого оккупационные власти бросили все силы на то, чтобы не допустить распространения болезни среди боевиков, находящихся под командованием РоSSии.

В СБУ считают, что это является нарушением конституционных прав граждан на оккупированной территории Луганской области. Соответствующие материалы переданы в прокуратуры Донецкой и Луганской областей, которые начали производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Досудебным расследованием будут заниматься ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков еще 13 марта заявил о многочисленных случаях COVID-19 в оккупированных районах. На свободной территории в то время было только три подтвержденных случая и один летальный.

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