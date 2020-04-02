Венедиктова назначила своим замом Мустеца

Генпрокурор представила его коллективу.

Венедиктова назначила своим замом Мустеца
Ирина Венедиктова
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила заместителем генпрокурора Игоря Мустеца.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в четверг, 2 апреля, Венедиктова представила Мустеца коллективу.

Также она сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями генпрокурора.

Игорь Мустец ранее был первым заместителем прокурора Черновицкой области.

Ранее Венедиктова назначила заместителями генпрокурора Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором. Другим указом Зеленский освободил Венедиктову от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

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