Венедиктова назначила своим замом Мустеца

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила заместителем генпрокурора Игоря Мустеца.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в четверг, 2 апреля, Венедиктова представила Мустеца коллективу.

Также она сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями генпрокурора.

Игорь Мустец ранее был первым заместителем прокурора Черновицкой области.

Ранее Венедиктова назначила заместителями генпрокурора Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором. Другим указом Зеленский освободил Венедиктову от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.