Зеленский пригрозил "жесткими мерами" за уклонение от обсервации

"Пляжи никто не украдет, и песок вагонами никто не вывезет, парки никуда не денутся, прогулки подождут, а шашлыки могут вылезти, извините, боком".

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что граждане Украины, возвращающие из-за рубежа на родину, должны обязательно проходить обсервацию для нераспространения коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что в отношении нарушителей будут применяться жесткие меры.

"Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично... то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями, - сказал Зеленский.

"Умоляем вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет, и песок вагонами никто не вывезет, парки никуда не денутся, прогулки подождут, а шашлыки могут вылезти, извините, боком. Осознайте все это", - добавил президент.

Напомним, Кабинет министров решил вести более жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса до 24 апреля 2020 года. В частности, правительство запретило гражданам собираться группами более двух человек и поддержало режим "все в масках".