Зеленский пригрозил "жесткими мерами" за уклонение от обсервации

"Пляжи никто не украдет, и песок вагонами никто не вывезет, парки никуда не денутся, прогулки подождут, а шашлыки могут вылезти, извините, боком".

Зеленский пригрозил "жесткими мерами" за уклонение от обсервации
Фото: офис президента

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что граждане Украины, возвращающие из-за рубежа на родину, должны обязательно проходить обсервацию для нераспространения коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что в отношении нарушителей будут применяться жесткие меры.

"Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично... то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями, - сказал Зеленский.

"Умоляем вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет, и песок вагонами никто не вывезет, парки никуда не денутся, прогулки подождут, а шашлыки могут вылезти, извините, боком. Осознайте все это", - добавил президент.

Напомним, Кабинет министров решил вести более жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса до 24 апреля 2020 года. В частности, правительство запретило гражданам собираться группами более двух человек и поддержало режим "все в масках".

Ранее Кабмин одобрил обязательную обсервацию для граждан, которые вернулись из стран с коронавирусом. Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
От COVID-19 умер экс-замгубернатора КиевщиныОт COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки респираторов и защитных костюмов УкраинеЗеленский обсудил с Эрдоганом поставки респираторов и защитных костюмов Украине
Зеленский договорился с Меркель о 150 миллионах евро на борьбу с коронавирусомЗеленский договорился с Меркель о 150 миллионах евро на борьбу с коронавирусом
Зеленский рассказал, как будет функционировать проект "Всеукраинская школа онлайн"Зеленский рассказал, как будет функционировать проект "Всеукраинская школа онлайн"
В Офисе президента определили 61 отель для обсервацииВ Офисе президента определили 61 отель для обсервации
Зеленский пришел в РадуЗеленский пришел в Раду
Зеленский анонсировал "Всеукраинскую школу онлайн"Зеленский анонсировал "Всеукраинскую школу онлайн"
Зеленский рассказал о трех сценариях развития эпидемии COVID-19 в УкраинеЗеленский рассказал о трех сценариях развития эпидемии COVID-19 в Украине
Зеленский потребовал, чтобы маски появились в каждой аптеке и не по завышенным ценамЗеленский потребовал, чтобы маски появились в каждой аптеке и не по завышенным ценам
Внеочередное заседание Рады откладывается до понедельника - ЗеленскийВнеочередное заседание Рады откладывается до понедельника - Зеленский
Зеленский предложил нардепам работать дистанционноЗеленский предложил нардепам работать дистанционно
Последние новости
Подгружаем последние новости