ВОЗ назвала самоизоляцию бесполезной

ВОЗ назвала самоизоляцию бесполезной

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что самоизоляция граждан и ограничения на передвижение людей не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса. По его словам, такие меры позволят лишь выиграть время с распространением COVID-19, однако для спасения жизней этого недостаточно. Так можно лишь создать окно возможностей, считает глава ВОЗ, но не уничтожить угрозу заражения полностью.

По словам Гебрейесуса, есть куда более эффективные способы добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. Прежде всего, необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, который будет готов работать с заражёнными. Кроме того, важно выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирусную инфекцию. Глава ВОЗ также указал, что необходимо готовить дополнительные больницы для приёма заражённых.

Он призвал власти следить за всеми контактами инфицированных и бросить все силы на борьбу с пандемией. Гебрейесус уверен, что такие меры не только остановят распространение вируса, но и не допустят возобновление эпидемии после снятия всех ограничений. Согласно последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 472 тысяч человек. Более 21 тысячи умерли, а почти 115 тысяч выздоровели.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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