Зеленский предложил разрешить работу рынков в маленьких городах

"Вдруг нет магазинов, и эти базарчики являются основным источником продуктов".

Зеленский предложил разрешить работу рынков в маленьких городах
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в среду провел селекторное совещание с мэрами областных центров и главами областных администраций.

Как сообщает пресс-служба президента, они обсуждали вопросы борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19

На совещании, в частности, затронули вопросы функционирования продовольственных рынков в период карантина.

Зеленский отметил, что в период эпидемии такие торговые площадки могут представлять опасность, особенно для людей старшего возраста. Но только только местные власти могут решать, насколько необходимы эти рынки в каждом конкретном населенном пункте.

"Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации. Возле рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно", - сказал президент.

Отдельно он обсудил с премьер-министром поддержку медицинских работников и социально незащищенных слоев населения, поставки лекарств, которые необходимы регулярно, а также возможность усиленной ответственности для лиц, нарушающих самоизоляцию, приехав из-за границы.

Напомним, что согласно постановлению Кабмина №211 от 11 марта в Украине на время карантина запрещается розничная торговля, за исключением продажи продуктов питания, топлива, средств гигиены, лекарств и изделий медицинского назначения, средств связи. Также разрешается банковская и страховая деятельность, доставка заказов.

25 марта правительство внесло изменения в это постановление, добавив туда продажу ветеринарных препаратов, кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочный материал. Также могут возобновить работу СТО и ремонтные мастерские.

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