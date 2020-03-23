Трехсторонняя контактная группа проведет переговоры в видеоформате

Они запланированы на 25 марта.

Трехсторонняя контактная группа проведет переговоры в видеоформате
Зал переговоров ТКГ в Минске
Фото: Facebook/Ирина Геращенко

Трехсторонняя контактная группа 25 марта проведет переговоры в формате видеоконференции. Об это пишет "Радио Свобода".

"Встреча ТКГ и ее робочих групп пройдет в формате видеоконфренции", - сообщил спикер МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он добавил, что такое решение принято в связи с пандемией коронавируса. Беларусской стороне об этом сообщили в ОБСЕ.

Ранее о том, что ТКГ не будет собираться 25 марта, LB.ua сообщил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он отметил, что ожидались предложения от ОБСЕ относительно организации видеоконференции.

Министр не стал отвечать на вопрос LB.ua, будут ли в режиме видео-конференции обсуждать создание Консультативного совета.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 11 марта в Минске договорились создать так называемый Консультативный совет в составе политической подгруппы.

В состав Консультативного совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 - от оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РоSSии, Германии и Франции.

Решения совета носят рекомендательный характер.

Часть "Слуги народа" выступила против создания Консультативного совета с ОРДЛО.

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