Минздрав объяснил расхождение в количестве новых случаев COVID-19 по Киеву

Министерство здравоохранения заявило, что новых случаев COVID-19 в Киеве 21 марта было не семь, как заявил мэр Киева Виталий Кличко, а шесть.

Об этом на брифинге в воскресенье сказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он утверждает, что седьмой пациент был учтен в общегосударственной статистике на день раньше.

"Мы говорим о шести случаях в Киеве , киевская городская власть - о семи. Этот седьмой случай был повторно переподтвержден в киевской городской лаборатории, но диагноз и исследование по этому пациенту были сделаны в мюнхенской лаборатории, которая через частную лабораторию сообщила нам, и мы его зафиксировали на день раньше. Поэтому общее количество - 47 лабораторно подтвержденных случаев на территории Украины. И количество случаев по городу Киеву у нас одинаково, только возник такой дисбаланс про отчет одного случая", - сказал Ляшко.

Напомним, что за последние сутки было зафиксировано шесть новых случаев коронавирусной болезни, все они в Киеве .

География распространения вируса выглядит так: