За неделю в ОРДЛО зафиксировано почти 600 случаев ОРВИ и 91 подозрение на пневмонию, - правозащитники

По словам местных медиков, тестов на коронавирус на оккупированных территориях нет.

За неделю в ОРДЛО зафиксировано почти 600 случаев ОРВИ и 91 подозрение на пневмонию, - правозащитники
архивное фото
Фото: Макс Требухов

За последнюю неделю с 9.03.2020 по 16.03.2020 более полусотни жителей оккупированных территорий обратились в больницы с симптомами ОРВИ, еще около 100 - с подозрением на пневмонию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Восточной Правозащитной Группой в фейсбуке.

Эти же данные подтверждает документ, который оказался в распоряжении LB.ua.

Так в оккупированных районах Донецкой области зафиксировано 249 случаев ОРВИ и 51 подозрение на пневмонию.Тогда как в оккупированных районах Луганской области - 348 и 40 соответственно.

По словам правозащитников, данную информацию они получили из медицинских учреждений временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

"Мы не можем утверждать про случаи коронавируса на территории ОРДЛО, потому что сами медицинские работники, с которыми мы поддерживаем связь, не могут поставить такой диагноз пациенту, т.к., по их словам, тестов для определения короновируса в ОРДЛО нет. Данные мы собрали только в тех городах, где мы активно поддерживаем связь с местными жителями", - отметили в правозащитной группе.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о 12 случаях коронавируса в Горловке.



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