Украина прекращает международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты.

Украина прекращает международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение
Алексей Данилов
Фото: ЦЕНЗОР

С полуночи 17 марта в течение двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Об этом 14 марта сообщили в СНБО.

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты.

В СНБО призвали всех граждан Украины вернуться домой до 17 марта.

Отмечается, что "в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организовано доставке украинских граждан спецрейсами".

Кроме этого, с полуночи 16 марта в течение двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям МИДа - аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

В сообщении правительства указано, что ограничения будут действовать до 3 апреля (то есть 19 дней).

Напомним, ранее сообщалось о закрытии границы Украины на въезд для иностранцев, а также прекращении авиасообщения с другими странами. Согласно заявлению секретаря СНБО, все граждане Украины за границей смогут вернуться, но их планируют размещать на обсервацию.

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